Ontheffing voor plaatsing voorwerpen op straat in Rijen

De gemeente Rijen heeft een ontheffing verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in de Saksen Weimarstraat. Deze ontheffing geldt van 14 augustus tot en met 21 augustus 2026.

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Inwoners van Rijen mogen binnenkort voorwerpen plaatsen op of aan de weg in de Saksen Weimarstraat. Dit is mogelijk dankzij een ontheffing die op 27 juli is verleend. De ontheffing is geldig van 14 tot en met 21 augustus 2026.

De ontheffing maakt het mogelijk om tijdelijk objecten op straat te zetten zonder dat dit in strijd is met de lokale regels. Dit biedt ruimte voor activiteiten of voorzieningen die normaal gesproken niet toegestaan zijn op de openbare weg.