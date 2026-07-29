Vergunning verleend voor kappen treurwilg in Gilze

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het kappen van een treurwilg aan de Alphenseweg 26 in Gilze. De beslissing is op 27 juli 2026 verzonden.

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Het besluit betreft een omgevingsvergunning voor het verwijderen van de treurwilg op het adres Alphenseweg 26. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen.

Het besluit is vastgelegd onder nummer 1186089 en biedt inzicht in de procedure rond het kappen van de boom. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Gilze en Rijen.