Navigatie overslaan
Ontdek

Ontheffing voor objecten op straat in Gilze verleend

Vandaag om 09:53

De gemeente Gilze heeft een ontheffing verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Deze ontheffing geldt van 17 juli tot en met 19 september 2026 op Den Dries 61.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 27 juli 2026 het besluit genomen om een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte in Gilze. Dit geldt specifiek voor de locatie Den Dries 61 en is van kracht vanaf 17 juli tot en met 19 september 2026.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Gilze en Rijen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.