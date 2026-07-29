Ontheffing voor objecten op straat in Gilze verleend

De gemeente Gilze heeft een ontheffing verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Deze ontheffing geldt van 17 juli tot en met 19 september 2026 op Den Dries 61.

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De gemeente heeft op 27 juli 2026 het besluit genomen om een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte in Gilze. Dit geldt specifiek voor de locatie Den Dries 61 en is van kracht vanaf 17 juli tot en met 19 september 2026.