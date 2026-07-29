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Evenement 'Samen aan het Liesbeth Tilanusplein' in Rijen
Vandaag om 09:53
Op 22 augustus 2026 vindt in Rijen het evenement 'Samen aan het Liesbeth Tilanusplein' plaats. Het evenement loopt van vier uur 's middags tot middernacht op het Liesbeth Tilanusplein.
Het evenement 'Samen aan het Liesbeth Tilanusplein' belooft een gezellige samenkomst te worden voor de inwoners van Rijen. Het zal plaatsvinden op het adres Liesbeth Tilanusplein 21.
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