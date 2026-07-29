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Kas in Haarsteeg wordt inpandig verbouwd

Vandaag om 09:54

Op 21 juli 2026 heeft de gemeente Heusden een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het inpandig verbouwen van een kas aan de Tuinbouwweg 1 in Haarsteeg.

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De werkzaamheden omvatten het plaatsen van containers voor een restwarmte-installatie. Deze aanvraag, met nummer 2226496, wordt momenteel door de gemeente behandeld.

Pas na een besluit van de gemeente kunnen direct betrokkenen reageren. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.

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