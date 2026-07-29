Brug bij Fort Hedikhuizen in Heusden krijgt nieuwbouw

In Hedikhuizen is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe brug over de singel bij Fort Hedikhuizen. De aanvraag is op 15 juli 2026 door de gemeente Heusden ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden behandelt momenteel een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een brug aan de Rietveldenweg 2 in Hedikhuizen. Dit project omvat zowel monumentale als technische bouwactiviteiten. De aanvraag, geregistreerd onder nummer 2225700, moet nog beoordeeld worden voordat er een besluit genomen wordt.

Pas na het besluit van de gemeente kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar maken. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente een besluit zal nemen. Voor vragen over de aanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.