Gemeente Heusden weigert vergunningen voor uitrit en garage

De gemeente Heusden heeft twee aanvragen voor omgevingsvergunningen geweigerd. Het gaat om een aanvraag voor een in- en uitrit aan de Wolput 83A in Vlijmen en voor de bouw van een garage aan de Grotestraat 9 in Heesbeen.

Gevonden voor jou

Op 18 maart 2026 heeft de gemeente Heusden de aanvraag voor het aanleggen van een in- en uitrit in Vlijmen geweigerd. Ook een eerdere aanvraag van 4 maart 2026 voor het bouwen van een garage in Heesbeen kreeg geen goedkeuring.

Voor vragen of reacties kunnen belangstellenden contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden. Het is belangrijk om daarbij het juiste zaaknummer te vermelden.