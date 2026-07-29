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Pakketautomaat gepland bij Lidl in Drunen

Vandaag om 09:54

In Drunen heeft de gemeente Heusden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een pakketautomaat bij de Lidl aan de Grotestraat 50.

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Op 17 juli 2026 heeft de gemeente Heusden een aanvraag binnengekregen voor het plaatsen van een pakketautomaat bij de Lidl in Drunen. Deze aanvraag betreft het afwijken van de regels in het omgevingsplan en de bouwactiviteit voor de automaat.

De gemeente behandelt de aanvraag onder het nummer 2226098 en zal een besluit nemen. Pas na dit besluit kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar maken. Het is nog niet bekend wanneer de beslissing wordt verwacht.

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