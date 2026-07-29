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Vergunningsaanvraag voor hekwerk bij Fort Hedikhuizen

Vandaag om 09:54

Op 15 juli 2026 is in Heusden een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een hekwerk te plaatsen bij Fort Hedikhuizen aan de Rietveldenweg 2.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden behandelt momenteel de aanvraag om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2225703 en betreft het plaatsen van een hekwerk op het terrein van Fort Hedikhuizen in Hedikhuizen.

Pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen en dit heeft verstuurd, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit.

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