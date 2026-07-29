Muziekevenement op de brug in Sint-Michielsgestel krijgt groen licht

De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor het evenement 'Dommel Live. Muziek op de Brug'. Het muziekfestival vindt plaats op zondag 16 augustus 2026 van half drie 's middags tot tien uur 's avonds op de brug over de Dommel.

Gevonden voor jou

Dit evenement biedt bezoekers de kans om te genieten van livemuziek op een unieke locatie in Sint-Michielsgestel. De vergunning voor dit evenement is op 27 juli 2026 verleend. Voor meer informatie over de vergunning of het evenement kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Sint-Michielsgestel.