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Vergunning aangevraagd voor verbouwing woonhuis in Berlicum
Vandaag om 09:54
In Berlicum is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woonhuis aan Braakven 8. Deze aanvraag is op 26 juli 2026 ingediend en betreft een omgevingsplanactiviteit voor bouwen.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft registratienummer 2026072600014. In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze te geven. Pas na het verlenen van de vergunning kan er een bezwaarschrift worden ingediend.
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