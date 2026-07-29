Vergunningsaanvraag dakopbouw in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is een vergunning aangevraagd voor een dakopbouw aan de Van den Kerkhoffstraat. Deze aanvraag is op 27 juli 2026 ingediend en betreft een wijziging aan de woning.

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De aanvraag aan de Van den Kerkhoffstraat 15 betreft het realiseren van een dakopbouw met nokverlegging. Dit betekent dat het hoogste punt van het dak wordt verplaatst of verhoogd om meer ruimte te creëren. De aanvraag omvat zowel een bouwactiviteit als een omgevingsplanactiviteit, wat inhoudt dat het bouwen van de dakopbouw en de technische aspecten ervan moeten voldoen aan de geldende regels.

Het is momenteel nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan pas zodra de omgevingsvergunning is verleend. Voor wie de stukken wil inzien, is er een mogelijkheid om contact op te nemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.