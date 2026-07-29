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Jeu de Boules-toernooi in Sint-Michielsgestel krijgt groen licht
Vandaag om 09:54
De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor het 'Jeu de Boules-toernooi Tante Zus', dat plaatsvindt op zes donderdagen vanaf 20 augustus 2026 aan de Theerestraat 22.
Het evenement zal plaatsvinden op verschillende donderdagen, namelijk 20 en 27 augustus, en 3, 10, 17 en 24 september. Op deze dagen kunnen deelnemers van 19:00 uur tot 23:00 uur terecht voor een potje jeu de boules.
Het toernooi vindt plaats in Sint-Michielsgestel en biedt een gezellige avondactiviteit voor liefhebbers van het spel. De vergunning is op 27 juli 2026 verleend door de burgemeester. Voor vragen over het evenement kan contact worden opgenomen met de gemeente Sint-Michielsgestel.
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