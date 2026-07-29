Nieuwe maatschappelijke functie voor Hoefsevonder 1 in Berlicum

Hoefsevonder 1 in Berlicum heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herontwikkeling naar een maatschappelijke functie. Er zijn plannen voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en zwemschool.

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De omgevingsvergunning voor Hoefsevonder 1 in Berlicum is op 24 juli 2026 aangevraagd. De nieuwe functie van de locatie zal bestaan uit een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en zwemschool. Dit valt onder de zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel BOPA genoemd.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Zodra de omgevingsvergunning is verleend, kan er een bezwaarschrift worden ingediend. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.