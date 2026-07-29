Gemeente Dongen staat afwijken geluidsregels toe op 2 augustus

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor het afwijken van geluidsregels op 2 augustus 2026. Dit gebeurt aan de Kerkstraat 56 in Dongen. Het besluit werd op 23 juli 2026 genomen.

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Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning staat toe dat er op 2 augustus 2026 van de gebruikelijke geluidsregels mag worden afgeweken. Dit vindt plaats op de locatie Kerkstraat 56. De aanvraag was geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001055.

Met deze beslissing kan er iets veranderen in de omgeving van Dongen. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien tot zes weken na de besluitdatum. Belanghebbenden die het hier niet mee eens zijn, hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken.