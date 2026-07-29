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Container geplaatst in Dongen van 29 juli tot 11 augustus
Vandaag om 09:55
In Dongen is op 24 juli een melding gedaan voor het plaatsen van een container van 29 juli tot 11 augustus aan de Speykstraat 15.
De gemeente Dongen heeft een melding ontvangen over het plaatsen van een container aan de Speykstraat 15. Deze melding, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001206, is vergunningsvrij. Dit betekent dat er geen toestemming nodig is en dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze activiteit. De container blijft staan tot 11 augustus.
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