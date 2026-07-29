Container geplaatst op Lange Veertel in 's Gravenmoer

Op Lange Veertel 59 in 's Gravenmoer is sinds vandaag een container geplaatst. Deze blijft staan tot 12 augustus en valt onder vergunningsvrije activiteiten.

Gevonden voor jou

Op 27 juli is er een melding gedaan voor het plaatsen van een container op Lange Veertel 59 in 's Gravenmoer. De container blijft staan van 29 juli tot 12 augustus 2026. Dit valt onder activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is.

Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor vragen kun je contact opnemen met de gemeente Dongen.