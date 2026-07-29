Container tijdelijk geplaatst in Dongen zonder vergunning

In Dongen is een melding ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een container van 21 tot 24 augustus. Hiervoor is geen vergunning nodig.

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Op 24 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen over het plaatsen van een container op de locatie Hof 96. De container zal tussen 21 en 24 augustus worden geplaatst. Omdat deze activiteit geen vergunningsplicht heeft, zijn er geen bezwaren mogelijk.