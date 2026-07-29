Vergunning voor nieuw distributiecentrum in Waalwijk verleend

Beleggingsmaatschappij Van Haren B.V. heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de oprichting van een distributiecentrum in Waalwijk, waar schoenen en gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. De vergunning is op 27 juli 2026 verstrekt.

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De nieuwe faciliteit van Beleggingsmaatschappij Van Haren B.V. komt aan de Tielenstraat 5 in Waalwijk. Het gaat om een centrum waar schoenen en aanverwante producten worden opgeslagen, inclusief twee opslagruimtes voor meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen. Deze vergunningaanvraag werd op 14 juli 2022 ingediend.

Het besluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf 29 juli 2026 tot 8 september 2026 in te zien bij de gemeente Waalwijk. Geïnteresseerden kunnen deze ook digitaal bekijken via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl.