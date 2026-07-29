Waalwijk stelt nieuwe regels voor afvalcontainers vast

Het college van Waalwijk heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers en gft-zuilen bij hoogbouw- en stapelwoningen. Deze regels bepalen hoe en waar de inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval worden geplaatst.

Gevonden voor jou

De beleidsregels zijn ontworpen om een duidelijk kader te bieden voor de plaatsing van afvalcontainers in de gemeente Waalwijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor voetgangers en de veiligheid op de weg. De loopafstand tot de containers mag niet meer dan 250 meter bedragen, en er zijn specifieke criteria voor de ruimte rondom de containers om een veilige en efficiënte inzameling mogelijk te maken.

De nieuwe regels treden in werking een dag na de officiële bekendmaking. Eerdere regelingen uit 2024 worden ingetrokken, en beslissingen die op basis van die regelingen zijn genomen, blijven geldig onder de nieuwe beleidsregels. Dit besluit is op 30 juni 2026 vastgesteld door het college van Waalwijk.