Nieuwe afvalcontainers voor appartementen in Waspik

Het college van Waalwijk heeft besloten om een ondergrondse restafvalcontainer en een bovengrondse gft-zuil te plaatsen bij een nieuw appartementencomplex aan de Carmelietenstraat in Waspik. De locatie voldoet aan alle beleidsregels.

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Voor de bewoners van het nieuwe appartementencomplex aan de Carmelietenstraat in Waspik komen er nieuwe afvalvoorzieningen. Omdat er in de buurt onvoldoende containers zijn, is besloten om zowel een ondergrondse restafvalcontainer als een bovengrondse zuil voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) naast elkaar op particuliere grond te plaatsen. Dit is in overeenstemming met de Beleidsregels inzamelvoorzieningen.

De eigenaar van de grond heeft zowel mondeling als schriftelijk toestemming gegeven voor de plaatsing. De afspraken worden vastgelegd via een opstalrecht. Het besluit is vastgesteld op 30 juni 2026 en treedt in werking de dag na bekendmaking.