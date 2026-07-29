Gft-zuilen op zestig locaties in Waalwijk geplaatst

Het college van Waalwijk heeft besloten om op zestig locaties gft-zuilen te plaatsen voor hoogbouw- en stapelwoningen. Deze beslissing is genomen om de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval te verbeteren.

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De nieuwe gft-zuilen worden geplaatst bij hoogbouw- en stapelwoningen in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. Deze zuilen zullen worden gebruikt door minimaal twintig woningen per zuil, verspreid over één of meerdere complexen.

De locaties zijn gekozen op basis van de criteria in de Beleidsregels voor ondergrondse inzamelmiddelen en gft-zuilen 2026. De gft-zuilen moeten ervoor zorgen dat afvalinzameling efficiënter verloopt. Het besluit is vastgesteld tijdens de collegevergadering op 7 juli 2026.