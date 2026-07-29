Mobiel puinbreken bij Schutweg in Waalwijk gemeld

Er is een melding gedaan voor mobiel puinbreken aan de Schutweg in Waalwijk. De werkzaamheden vinden plaats tussen week 43 en 46 van dit jaar.

Gevonden voor jou

Op 24 juli 2026 heeft de gemeente Waalwijk een melding ontvangen voor het breken van puin tot granulaat met een mobiele puinbreker aan de Schutweg 2. Deze procedure houdt in dat bouw- en slooppuin ter plekke wordt fijngemaakt voor hergebruik.

De geldigheid van de melding is beperkt tot twee werkdagen binnen de periode van week 43 tot en met week 46 van 2026. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.