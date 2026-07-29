Navigatie overslaan
Ontdek

Mobiel puinbreken bij Schutweg in Waalwijk gemeld

Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 10:05

Er is een melding gedaan voor mobiel puinbreken aan de Schutweg in Waalwijk. De werkzaamheden vinden plaats tussen week 43 en 46 van dit jaar.

Gevonden voor jou

Op 24 juli 2026 heeft de gemeente Waalwijk een melding ontvangen voor het breken van puin tot granulaat met een mobiele puinbreker aan de Schutweg 2. Deze procedure houdt in dat bouw- en slooppuin ter plekke wordt fijngemaakt voor hergebruik.

De geldigheid van de melding is beperkt tot twee werkdagen binnen de periode van week 43 tot en met week 46 van 2026. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.