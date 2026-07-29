Kermis Den Hout krijgt vergunning voor september 2026

Kermis Den Hout heeft een vergunning gekregen voor 18 tot en met 21 september 2026. Het evenement vindt plaats op de Houtse Heuvel in Den Hout.

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De gemeente heeft de vergunning voor de kermis in Den Hout verleend op 3 juli 2026. Het evenement is gepland van 18 tot en met 21 september op de Houtse Heuvel. Bezoekers kunnen dan genieten van diverse attracties en activiteiten.