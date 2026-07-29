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Maatwerkvoorschriften voor Rietveld Onroerend Goed in Oosterhout

Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 10:05

De gemeente Oosterhout heeft maatwerkvoorschriften opgelegd aan Rietveld Onroerend Goed B.V. aan de Koopvaardijweg. Het besluit, dat op 27 juli 2026 is verzonden, betreft geluid en de plaatsing van een EOS.

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Het besluit is genomen op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is bedoeld om specifieke regels toe te passen die beter passen bij de situatie van het bedrijf. De aanvraag voor deze aangepaste regels werd op 27 augustus 2025 ingediend.

Inwoners die door het besluit worden geraakt, kunnen binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Het zaaknummer voor dit besluit is Z2026-00019149.

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