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Vergunning voor Kaaise Dweildag 2027 in Oosterhout verleend

Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 10:05

De evenementenvergunning voor de Kaaise Dweildag 2027 is verleend. Het evenement vindt plaats op de Markt in Oosterhout en de vergunning is op 17 januari 2027 afgegeven.

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Het jaarlijks terugkerende evenement in Oosterhout heeft groen licht gekregen met de goedkeuring van de vergunning. De aanvraag voor deze vergunning werd op 7 juli 2026 ingediend en is nu officieel goedgekeurd.

Inwoners en bezoekers kunnen zich dus alvast voorbereiden op een feestelijke dag in januari 2027.

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