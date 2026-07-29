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Vergunning voor Kaaise Dweildag 2027 in Oosterhout verleend
Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 10:05
De evenementenvergunning voor de Kaaise Dweildag 2027 is verleend. Het evenement vindt plaats op de Markt in Oosterhout en de vergunning is op 17 januari 2027 afgegeven.
Het jaarlijks terugkerende evenement in Oosterhout heeft groen licht gekregen met de goedkeuring van de vergunning. De aanvraag voor deze vergunning werd op 7 juli 2026 ingediend en is nu officieel goedgekeurd.
Inwoners en bezoekers kunnen zich dus alvast voorbereiden op een feestelijke dag in januari 2027.
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