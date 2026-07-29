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Grondtoepassing gemeld in Bakertand, Goirle
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:06
In Bakertand, Goirle is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerslib. Deze melding is afgehandeld op 27 juli 2026 en er kan geen bezwaar worden gemaakt.
In de gemeente Goirle is gemeld dat er grond of baggerslib wordt gebruikt op de locatie Bakertand. Dit soort toepassingen hebben impact op de bodem en het milieu, daarom is een melding verplicht volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.
De melding heeft het kenmerk 2026070701443 en is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00018472. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. Voor meer informatie kan gebruik worden gemaakt van het zaaknummer bij correspondentie.
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