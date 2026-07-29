Nieuwe woning gepland aan Schuttersweg in Netersel

De gemeente Bladel heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de bouw van een woning aan de Schuttersweg in Netersel. Deze aanvraag werd ingediend op 24 juli 2026 en betreft een locatie tussen huisnummers 21 en 23.

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De gemeente Bladel heeft de aanvraag geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-001278. Een omgevingsvergunning is nodig voor bouwprojecten zoals deze, omdat het invloed heeft op de omgeving. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag.

Bij goedkeuring van de vergunning zal de gemeente een nieuw bericht publiceren. Op dat moment kunnen geïnteresseerden de documenten inzien en eventueel reageren. Momenteel is de aanvraag nog niet ter inzage beschikbaar.