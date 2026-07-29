Nagelstudio aan huis gepland in Hoogeloon

In Hoogeloon is een vergunning aangevraagd voor een nagelstudio aan huis aan de Torenstraat. De gemeente Bladel heeft de aanvraag op 26 juli ontvangen en verwacht binnen acht weken een beslissing te nemen.

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De aanvraag betreft een kleinschalige nagelverzorgingsactiviteit aan de Torenstraat 5 in Hoogeloon. De gemeente Bladel publiceert dergelijke aanvragen om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.

Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met documenten die dan ter inzage liggen. Voor vragen over de aanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen via het e-mailadres van de gemeente Bladel.