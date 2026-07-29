Beslistermijn nieuwbouw Varkensmarkt Bladel verlengd

De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor de bouw van een nieuw huis aan de Varkensmarkt verlengd. Dit besluit werd genomen op 24 juli 2026 en betreft een maximale verlenging van zes weken.

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In Bladel is besloten dat er meer tijd nodig is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwwoning aan de Varkensmarkt. De gemeente heeft aangegeven dat dit besluit op 24 juli 2026 is genomen en dat de termijn met maximaal zes weken wordt verlengd.

Het is belangrijk om te weten dat men op dit moment geen bezwaar kan maken tegen deze verlenging. Het kenmerk voor deze zaak is ZBLA2026-000680. Voor vragen of om bouwplannen en tekeningen in te zien, kan men contact opnemen met de gemeente Bladel via hun website.