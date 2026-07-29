Klimaatgarant legt bodemenergiesysteem aan in Beek en Donk

Klimaatgarant B.V. heeft een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem in het plangebied Heuvelse Velden, Beek en Donk. Deze melding is op 17 juli 2026 ontvangen door de gemeente Laarbeek.

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Het gaat om de installatie en het gebruik van een gesloten bodemenergiesysteem bij 41 woningen in het genoemde gebied. Zo'n systeem gebruikt de warmte van de bodem voor energievoorziening, wat milieuvriendelijk is.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit betekent dat het een kennisgeving is en er geen bezwaar tegen kan worden gemaakt. Voor vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.