Woensdrecht overweegt vergunning voor energieopslagsystemen

Maatschap Jacobs Migielsen in Woensdrecht heeft plannen voor de plaatsing van drie energieopslagsystemen. De gemeente heeft een ontwerpvergunning opgesteld voor deze milieubelastende activiteit op hun veehouderij.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 7 juli 2025 ingediend en betreft de locatie aan de Oud Hinkelenoorddijk 11 in Woensdrecht. Elk van de drie energieopslagsystemen heeft een opslagcapaciteit van 241 kilowattuur. De ontwerpvergunning ligt ter inzage van 29 juli tot en met 8 september 2026 bij de gemeente Woensdrecht.

Geïnteresseerden kunnen de documenten ook online bekijken via officiële bekendmakingen. Het is mogelijk om tot en met 8 september 2026 mondeling of schriftelijk een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Voor mondelinge opmerkingen kan een hoorzitting worden aangevraagd.