Woensdrecht stelt nieuwe verordening jeugdhulp vast

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op 9 juli 2026 de nieuwe Verordening Jeugdhulp 2026 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2026 en vervangt de verordening uit 2019.

Gevonden voor jou

De nieuwe verordening legt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp bij de gemeente, met als uitgangspunt dat ouders en jeugdigen eerst zelf verantwoordelijk zijn voor een gezonde en veilige opvoeding. De gemeente heeft regels opgesteld voor het toekennen van jeugdhulp en de afstemming met andere voorzieningen.

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de hoogte van persoonsgebonden budgetten (pgb) en stelt kwaliteitseisen aan hulpverleners. Er zijn ook maatregelen getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik van jeugdhulp te bestrijden.