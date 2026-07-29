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Vergunning voor verbouwing woning in Rijkevoort verleend
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:07
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woning aan de Hapsedijk 20 in Rijkevoort. Het besluit is op 23 juli 2026 genomen.
De woning aan de Hapsedijk 20 in Rijkevoort krijgt een verbouwing na de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders. Het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen werd op 23 juli 2026 officieel gemaakt.
Deze vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Belanghebbenden hebben tot en met 3 september 2026 de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen dit besluit bij de gemeente Land van Cuijk.
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