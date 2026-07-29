Vergunning verleend voor Daags na de Tour in Boxmeer

De evenementenvergunning voor Daags na de Tour in Boxmeer is verleend. Het evenement vindt plaats van 25 tot en met 27 juli 2026 in het centrum van Boxmeer.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 16 juli 2026 de vergunning verleend voor het evenement Daags na de Tour. Dit jaarlijkse evenement trekt veel bezoekers naar het centrum van Boxmeer en vindt plaats van 25 tot en met 27 juli 2026.

Op 21 juli 2026 is er een wijziging aangebracht in het eerder genomen besluit van 16 juli 2026. Door deze wijziging is de bezwaartermijn verlengd tot en met 1 september 2026. De wijziging en het besluit zijn op 29 juli 2026 officieel gepubliceerd.