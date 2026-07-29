Vergunning verleend voor tuinhuis in Overloon

De gemeente Land van Cuijk heeft op 23 juli 2026 een vergunning verleend voor het plaatsen van een tuinhuis tegen een woning aan de Poelsstraat in Overloon.

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Het betreft een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, specifiek voor het plaatsen van een tuinhuis bij een woning aan de Poelsstraat 38 in Overloon. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00003062. Belangstellenden hebben tot en met 3 september 2026 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit bij de gemeente. Dit kan schriftelijk naar het adres van de gemeente Land van Cuijk in Boxmeer.