Vergunning verleend voor straatfeest in Cuijk op 5 september

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een straatfeest aan de Burgemeester van der Mortelstraat op 5 september 2026.

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Het straatfeest zal plaatsvinden nabij Burgemeester van der Mortelstraat 19 in Cuijk. De vergunning is op 23 juli 2026 verleend en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004474. Het evenement is goedgekeurd door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.