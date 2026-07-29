Advertentie
Verbouwing woonhuis Burgtstraat 60 in Boekel aangevraagd
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:09
Op Burgtstraat 60 in Boekel is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woonhuis. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 ingediend.
De aanvraag voor de verbouwing van het woonhuis aan de Burgtstraat 60 in Boekel betreft activiteiten die een vergunning vereisen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Bezwaar kan pas worden ingediend zodra de vergunning is verleend.
Voor meer informatie over dergelijke bekendmakingen kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een e-mailservice via de website van de overheid.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie