Verbouwing woonhuis Burgtstraat 60 in Boekel aangevraagd

Op Burgtstraat 60 in Boekel is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woonhuis. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de verbouwing van het woonhuis aan de Burgtstraat 60 in Boekel betreft activiteiten die een vergunning vereisen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Bezwaar kan pas worden ingediend zodra de vergunning is verleend.