Hitteprotocol activeert aangepaste tijden milieustraten in Heeze-Leende

Vanwege de verwachte hitte zijn vanaf woensdag 29 juli tot en met donderdag 30 juli aangepaste openingstijden voor milieustraten en afvalinzameling van kracht in Heeze-Leende. De maatregelen gelden om zowel medewerkers als bezoekers te beschermen.

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Het hitteprotocol is ingesteld vanwege de hoge temperaturen die worden verwacht. Om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen, zijn de openingstijden van de milieustraten aangepast. Op maandag tot en met vrijdag openen de milieustraten van acht uur 's ochtends tot twaalf uur 's middags. Op zaterdag zijn ze geopend van acht uur 's ochtends tot drie uur 's middags.

Afvalinzameling begint op deze dagen eerder dan normaal, namelijk om half zeven 's ochtends in plaats van half acht. Dit betekent dat bewoners hun afval eerder moeten aanbieden. Inzamelwagens keren niet terug voor te laat aangeboden afval.

Informatie en vragen

Bewoners worden op de hoogte gehouden via diverse communicatiekanalen en pushmeldingen. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met de klantenservice van Blink. Meer informatie is beschikbaar via de website mijnblink.nl.