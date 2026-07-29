Bekladdingen in Engelen: ook jeugdhonk vol met teksten tegen komst azc

Ook het jeugdhonk op sportpark De Vutter in Engelen is afgelopen weekend beklad met scheldwoorden en leuzen tegen de komst van het asielzoekerscentrum. Verschillende huizen, auto's en gebouwen in Engelen Bokhoven werden ook beklad met soortgelijke leuzen.

Op de hangplek in het Engelerpark staan teksten als 'links dood', 'hoer' en 'azc nee'. Volgens een buurtbewoner staan ook deze bekladdingen er al sinds afgelopen weekend. Net als de andere bekladdingen in de buurt.

Onrust vanwege opvanglocatie

In Engelen zijn plannen voor een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) en dat zorgt al een tijd voor veel onrust in het dorp.

De gemeente Den Bosch wil vijftig jongeren van 15 tot 18 jaar opvangen in een voormalig politiekantoor op bedrijventerrein De Vutter, maar dat stuit op veel weerstand onder omwonenden.

Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.