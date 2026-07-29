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Bouwplan voor woning in Nistelrode ingediend

Vandaag om 10:04

Op Maxend 81 in Nistelrode is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een woning te bouwen. De gemeente Bernheze heeft de aanvraag op 17 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Belangstellenden kunnen de aanvraagstukken zes weken lang inzien op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor is een afspraak nodig. De openingstijden zijn te vinden op de website van de gemeente.

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