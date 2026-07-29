Definitieve wijziging Omgevingsplan Bernheze vastgesteld

In Bernheze heeft het college van burgemeester en wethouders de definitieve wijziging van het Omgevingsplan vastgesteld. Dit plan, genaamd 'TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22y', zorgt voor een nieuw activiteitenplan voor de steenuil in Heeswijk-Dinther.

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Het nieuwe omgevingsplan maakt het mogelijk om gronden te realiseren die geschikt zijn voor de steenuil. Deze gronden bevinden zich aan De Bleken in Heeswijk-Dinther en Groldersedijk in Heesch. Dit is een compensatie voor het verlies van de oorspronkelijke leefgebieden van de steenuil.

Vanaf donderdag kunnen geïnteresseerden het plan zes weken lang inzien in het gemeentehuis van Heesch en online via de site voor ruimtelijke plannen. Het besluit treedt in werking na afloop van deze inzageperiode, mits er geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State.