Maashorst food film festival krijgt vergunning in Nistelrode

De burgemeester van Bernheze heeft vergunning verleend voor het Maashorst food film festival. Het festival vindt plaats op 21, 22, 27, 28 en 29 augustus 2026 aan de Dintherseweg in Nistelrode.

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Het besluit voor de vergunning is op 22 juli 2026 verzonden. Geïnteresseerden kunnen de documenten gedurende zes weken op afspraak inzien bij het gemeentehuis in Heesch.

Het Maashorst food film festival belooft een unieke combinatie van culinaire en filmische ervaringen. Bezoekers kunnen op verschillende dagen genieten van een divers programma.