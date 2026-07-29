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Vergunning verleend voor Solexrace Festival in Heeswijk-Dinther
Vandaag om 10:04
De burgemeester heeft vergunning verleend voor het 24-uurs Solexrace Festival in Heeswijk-Dinther, dat plaatsvindt van 27 tot en met 30 augustus 2026.
Het evenement wordt gehouden op en rondom het terrein tegenover Heibloemsedijk 7 in Heeswijk-Dinther. Het besluit om de vergunning te verlenen is op 20 juli 2026 verzonden.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om de stukken gedurende zes weken in te zien op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Op de webpagina van de gemeente zijn de actuele openingstijden te vinden.
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