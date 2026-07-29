Verkeersmaatregelen tijdens Solexrace Festival in Heeswijk-Dinther

Heeswijk-Dinther krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen voor het Solexrace Festival. Van 25 augustus tot 1 september zijn er diverse wegafsluitingen en parkeerverboden. Het festival vindt plaats rondom Heibloemsedijk.

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Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben besloten om verschillende wegen af te sluiten voor verkeer tijdens het 24-uurs Solexrace Festival. Heibloemsedijk, Stoppelveldseweg en andere wegen in de omgeving zijn gedeeltelijk afgesloten van 29 augustus tot 30 augustus. Voor de Busselsesteeg en Meerstraat geldt een afsluiting van 27 augustus tot 31 augustus.

Daarnaast geldt er een parkeerverbod van 27 augustus tot 2 september op de Meerstraat en omliggende straten. Ook wordt de Meerstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer van 27 augustus tot 31 augustus. Deze maatregelen zorgen voor een veilig verloop van het evenement.