Vergunning Clubkampioenschappen Lauzon Sports in Heesch verleend

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor de Clubkampioenschappen Lauzon Sports op 26 september 2026 in Heesch.

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Het besluit voor het evenement op De Misse 4 in Heesch is op 23 juli 2026 verzonden. Het betreft een vergunning voor sportactiviteiten die op genoemde datum zullen plaatsvinden.

De documenten met betrekking tot deze vergunning zijn gedurende zes weken in te zien op het gemeentehuis van Heesch. Hiervoor moet je wel een afspraak maken. De openingstijden van het gemeentehuis kun je vinden op de website van de gemeente.