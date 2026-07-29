Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwing in Nistelrode

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een gebouw aan de Parkstraat in Nistelrode. De aanvraag is op 17 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft de locatie Parkstraat 2 in Nistelrode, binnen de gemeente Bernheze. Belangstellenden kunnen de aanvraagstukken zes weken lang inzien op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt.

De aanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze aanvraag is niet mogelijk.