Nieuw bedrijfspand in Son en Breugel krijgt groen licht

De gemeente Son en Breugel heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuw bedrijfspand aan Science Park Eindhoven en Ekkersrijt 6050. Deze vergunning is op 23 juli 2026 goedgekeurd.

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Burgemeester en wethouders van Son en Breugel gaven op 23 juli 2026 groen licht voor de nieuwbouw van een bedrijfspand. Het pand komt op twee locaties: Science Park Eindhoven 5706 en Ekkersrijt 6050, beide in Son en Breugel.

Belangstellenden kunnen de vergunning vanaf de datum van het besluit inzien. Het zaaknummer voor deze vergunning is 08482994115. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking.