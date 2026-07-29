Vergunning voor erker aan Nachtegaallaan in Son en Breugel verleend

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor de bouw van een erker aan de Nachtegaallaan 16 in Son en Breugel. De vergunning is op 27 juli 2026 goedgekeurd.

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De aanvraag voor de bouw van een erker aan de Nachtegaallaan 16 in Son en Breugel is door de burgemeester en wethouders goedgekeurd. Het besluit is genomen op 27 juli 2026 en de details van de vergunning zijn vanaf die datum in te zien.

De omgevingsvergunning heeft het zaaknummer 08483675802. Mensen die het niet eens zijn met het besluit hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken.