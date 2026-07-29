Son en Breugel wil restgrond aan eigenaren verkopen

De gemeente Son en Breugel heeft plannen om verschillende percelen restgrond te verkopen aan aangrenzende eigenaren. De verkoop betreft locaties aan onder andere de Dr. Berlagelaan en de Mesdagstraat.

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Het gaat om meerdere kleine percelen, variërend in grootte van 18 tot 514 vierkante meter, verspreid over diverse straten in Son. De gemeente verwacht dat er voor elke reststrook maar één serieuze koper is, in lijn met de beleidsregel na het Didam-arrest.

De percelen bevinden zich onder andere aan het Junopad, de Beverlaan en de Paulus Potterstraat. De gemeente vraagt belanghebbenden die bezwaar willen maken dit binnen twintig dagen via een kort geding te doen. Deze periode is een vervaltermijn; na het verstrijken hiervan vervalt het recht op bezwaar.